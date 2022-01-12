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Рубрика: Экономика

"Яндекс" присоединился к разбирательству ФАС против Apple

Текст: Алексей Любовецкий
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

"Яндекс" присоединился к антимонопольному разбирательству в отношении Apple из-за запрета разработчикам iOS-приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"Мы решили принять участие в процессе, потому что решение по этому делу может оказать большое влияние как на пользователей, так и разработчиков", - говорится в заявлении.

В компании считают, что пользователи должны иметь возможность узнавать о разных способах оплаты любым удобным для них способом непосредственно внутри приложений. Кроме того, такая практика позволила бы улучшить пользовательский опыт и способствовать развитию рынка мобильных приложений, отметили в "Яндексе".

В конце августа ФАС уже направляла Apple предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Тогда ведомство обнаружило, что компания запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

Поскольку Apple так и не исполнила вынесенного ей предупреждения, ФАС возбудила дело в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Компании Информационные технологии Apple Компании Информационные технологии Яндекс

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