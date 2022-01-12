Новости

Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
Объем обработки отходов в России достиг 40,6% 17:17
Киевский суд разрешил задержать Порошенко 17:11
Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции 17:03
Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается 16:35
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона" 16:31
Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО 16:30
Штурм здания китайским дроном показали на видео 16:23
Гинцбург: Конструирование "Спутника V" под "омикрон" фактически закончено 16:19
Фестиваль в Гетеборге проведет эксперимент с массовым гипнозом 16:15
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней 15:47
В Москве обнаружили тело бывшего помощника Владимира Жириновского 15:43
Песков прокомментировал планы Канье Уэста встретиться с Путиным 15:33
Бросивший файер в полицейских в Москве получил 5 лет колонии 15:27
Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана 15:22
Песков: Нет связи между военными учениями в РФ и переговорами с Западом 15:20
Лавров обсудил с главой МИД Греции ход переговоров о гарантиях безопасности 15:17
Эксперт объяснил решение проиндексировать пенсии россиян выше инфляции 14:53
Песков заявил о нежелании России сыпать угрозами 14:47
Володин рассказал о взаимодействии депутатов и прокуратуры по защите прав граждан 14:46
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 14:39
Число участников аварии под Липецком выросло до 19 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 16:35
Рубрика: В мире

Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается

Текст: Юрий Когалов

Вступление Украины в НАТО или какой-либо другой альянс в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО

"Каждая страна сама может решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом. Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление в какой-либо альянс Украины не обсуждается", - приводит его слова ТАСС.

Этот вопрос заинтересовал журналистов в связи ведущимися между РФ, США и НАТО переговорами о гарантиях безопасности. Москва настаивает, чтобы альянс не принимал новых членов и отказался от озвученного на саммите в Бухаресте в 2008 году намерения принять в альянс Украину и Грузию, а также отказался от материально-технического освоения территории стран, которые присоединились к альянсу после подписания Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году.

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на переговорах с США, прошедших в Женеве 10 января, прогресса по этому вопросу добиться не удалось. Сегодня в Брюсселе эта тема обсуждалась на заседании Совета Россия - НАТО.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Расширение НАТО

Главное сегодня

В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России
Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках