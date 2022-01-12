Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается

Вступление Украины в НАТО или какой-либо другой альянс в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Каждая страна сама может решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом. Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление в какой-либо альянс Украины не обсуждается", - приводит его слова ТАСС.

Этот вопрос заинтересовал журналистов в связи ведущимися между РФ, США и НАТО переговорами о гарантиях безопасности. Москва настаивает, чтобы альянс не принимал новых членов и отказался от озвученного на саммите в Бухаресте в 2008 году намерения принять в альянс Украину и Грузию, а также отказался от материально-технического освоения территории стран, которые присоединились к альянсу после подписания Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году.

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на переговорах с США, прошедших в Женеве 10 января, прогресса по этому вопросу добиться не удалось. Сегодня в Брюсселе эта тема обсуждалась на заседании Совета Россия - НАТО.