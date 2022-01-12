Как правильно ездить, чтобы сберечь на морозе амортизаторы

С наступлением сильных холодов многие автомобилисты начинают бережнее относиться к силовому агрегату, не забывая о его прогреве перед поездкой, равно как о неспешной езде первые несколько километров пути. Однако далеко не все в курсе, что на морозе при неаккуратном обращении с машиной серьезно страдают и другие узлы, в том числе амортизаторы. В нашем материале мы расскажем о том, как сберечь демпфирующие элементы автомобиля при серьезном минусе за "бортом".

Для начала обозначим, что и как нужно "греть" в автомобиле, когда столбик термометра опускается ниже -15°С. Кроме силового агрегата прогрева требует автоматизированная коробка передач вне зависимости от ее типа. Не секрет, что в режиме N или P коробки двухпедальных машин прогреваются чрезвычайно медленно.

А вот если выбрать после запуска мотора режим D или R, удерживая ногу на педали тормоза, или активировав "ручник", прогрев будет происходить значительно быстрее. Кроме того, чтобы загустевшая на морозе трансмиссионная жидкость не создавала излишнее давление, для сжатия пакетов фрикционов необходимо первые километры пути после холодной стоянки проделывать в крайне спокойном темпе, без резких разгонов.

Кроме того, для успешного запуска мотора в сильный мороз имеет смысл предварительно прогреть аккумулятор. Чтобы разогреть подмерзший электролит, можно включить дальний свет фар примерно на полминуты - так мы увеличим скорость электрохимической реакции, образно говоря, взбодрим аккумулятор. Есть, впрочем, исключение - такой алгоритм не стоит применять к старым батареям, которые моргание "дальним" могут окончательно разрядить.

Что же касается амортизаторов, то их, разумеется, нужно греть главным образом в движении и делать это на малой скорости и желательно - на ровной дороге. В противном случае при попадании колес в выбоины загустевшее масло не сможет пройти через каналы, циркуляция рабочей жидкости нарушится, и под ударной нагрузкой конструктив демпфирующего элемента будет деградировать. А именно - весьма вероятны появление задиров на уплотнителях штока, потеря герметичности корпуса амортизатора и уплотнителей и соответственно - перспектива утечки масла.

Как долго следует греть амортизаторы? Речь идет не о минутах, а о расстоянии. Если на улице температура порядка -15°С, примерно через 500 метров пути в спокойном режиме, без ударных нагрузок на подвеску амортизационная жидкость, как правило, прогревается, и демпфирующие элементы входят в штатный тепловой режим. В результате риск поломки существенно снижается.

Особая история - с регионами, где температура -30°С - норма, а -40°С - нередкое явление. В этом случае потребуются дополнительные меры. Как вариант, корпус амортизаторов перед поездкой можно прогореть феном или тепловой пушкой. Имеет смысл установить также дополнительный электроподогрев корпусов амортизаторов и предпусковой подогреватель ДВС.

Впрочем, прогреть амортизаторы перед поездкой - еще часть дела. Нужно также следить за тем, чтобы они не вышли из строя во время езды по скоростной трассе. Дело в том, что из-за активного охлаждения морозным воздухом масло в стойках снова густеет. Отсюда логичный вывод - движение на очень высоких скоростях в сильный мороз противопоказано.

Кроме того, учтите, что выбирая между масляными и газовыми амортизаторами для эксплуатации машины в холодных регионах, следует отдать предпочесть последним.

Амортизационная жидкость масляных моделей при отрицательных температурах имеет больше шансов замерзнуть, а движение по неровным дорожным покрытиям провоцирует в таких демпферах вспенивание масла, что снижает срок эксплуатации детали. При выборе газовых моделей приготовьтесь пожертвовать толикой комфорта, иначе говоря - снижением плавности хода. Зато такие амортизаторы меньше боятся перепадов температур и обеспечивают лучшую хорошую работу подвески даже при сильном морозе.

Помните также, что во всех случаях некорректная работа амортизаторов (как непрогретых, так и уже потекших) ухудшает управляемость автомобиля и увеличивает тормозной путь. И это, разумеется, создает дополнительные риски при движении по скользкой зимней дороге.

Ну и, наконец, понятно, что езда с подтекающими амортизаторами не только опасна, но и чревата поломками других элементов подвески. Ударная нагрузка будет в этом случае переходить на сайлентблоки, верхние опоры стоек и шарниры приводов колес. Излишние колебания кузова влияют даже на рулевой механизм и автоматический корректор света фар при его наличии. Кроме того, из-за некорректно работающих или неисправных демпферов происходит неравномерный износ шин.

Что касается замены проблемных амортизаторов, лучше не медлить с этой процедурой несмотря на устоявшееся мнение, что делать это зимой не следует, мол новые демпферы не любят сильных морозов, а потому лучше дождаться весны. На самом деле современные амортизаторы рассчитаны на работу в жестких зимних условиях и при корректном подборе, установке и эксплуатации прослужат долго.