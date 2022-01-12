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12.01.2022 03:12
Рубрика: Власть

Косачев: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Соединенные Штаты не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО и отказ каким-либо странам вступать в альянс. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя итоги российско-американских переговоров в Женеве.

Фото: РИА Новости
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Он также выразил мнение, что США не готовы возвращаться к ситуации 1997 года, которая не предполагает размещения вооруженных сил на территории новых членов НАТО - речь идет, например, о таких странах, как Польша или Румыния, пишет "Парламентская газета".

Вашингтон настроен на расширение границ своего влияния в мире, в том числе за счет расширения состава Североатлантического альянса. По словам Косачева, США стремятся к созданию однополярного мира и не откажутся от этих планов.

Однако, отметил политик, американцы не готовы воевать за такую цель, зато они готовы ради этого "таскать каштаны из огня чужими руками". Косачев назвал это "красными линиями", которые в Белом доме не намерены переступать.

Прошедшие 10 января российско-американские консультации были полезными. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, полезность проведенных в Женеве переговоров состоит в том, что впервые стороны смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. "Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться. Сейчас вещи названы своими именами, и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с Западом", - отметил дипломат.

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