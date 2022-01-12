Минтруд определил средний размер страховой пенсии на ближайшие три года

Таким образом, размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году в среднем составит 18 984 рублей, в 2023 году - 20 047 рублей, в 2024 году - 21150 рублей, пояснили "Российской газете" в Минтруде РФ.

"По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей", - рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Правительством будет обеспечена выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы после принятия соответствующих поправок. Корректировка нормативной базы с учетом поручения президента будет осуществлена в ближайшее время, подчеркнули в Минтруде.

Общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году - 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд рублей.

Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих россиян, получающих страховые пенсии.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что деньги в виде прибавки пойдут на каждодневные расходы (на оплату коммунальных услуг, продуктов, лекарств) и быстро вернутся в экономику. "Таким образом, государство выполняет не только социальную, но и экономическую задачу, повышая покупательную способность более 30 миллионов пенсионеров", - добавил Рязанский. Как отмечает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, любая выплата разгоняет инфляцию. "Но в данном случае речь идет о поддержании доходов незащищенных слоев населения, поэтому этот аргумент тут неуместен", - уточняет эксперт.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, высокую инфляцию обеспечивает все-таки соотношение рубля и доллара. "И внешний, и внутренний рынки зависят от процессов в мировой экономике. Если экспортерам выгоднее продавать ту же сырую нефть за рубеж, то они так и поступят. Поэтому проблема не в наличии денег на руках у граждан, а во внешнеэкономических процессах", - добавляет эксперт.