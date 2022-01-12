Минус 21: какие модели ушли с российского авторынка в 2021 году

Аналитики портала "Цена Авто" подсчитали, что в прошлом году отечественный авторынок лишился 21-й модели. Главная причина - дефицит электронный компонентов, из-за которого автопроизводители вынуждены корректировать линейку продаваемых машин.

В январе в России прекратились продажи пикапа Mercedes-Benz X-Class. Автомобиль, созданный на базе Nissan Navara, выпускался с 2017 по 2020 год. Спрос на пикапы стоимостью от 3,1 миллиона рублей в России оказался невысоким: российские автодилеры реализовали лишь всего тысячу автомобилей этой модели.

В феврале в отечественных автосалонах закрылись продажи китайских кроссоверов Zotye T600 и Coupa. Стоимость первого начиналась от 971 600 рублей, второго - от 1 189 600 рублей. Автомобили также не пользовались спросом: в России в общей сложности было продано всего 783 кроссовера обеих марок.

В марте потери случились у Volkswagen: из России ушел пикап Amarok. Его производство закрылось в мае 2020 года; отечественные дилеры распродавали автомобили со склада. Цена на последние пикапы начиналась с 2,5 миллиона рублей.

За 11 лет в России было продано 17,6 тысячи Volkswagen Amarok. Самым прибыльным годом для модели стал 2014-й, когда на отечественном рынке было реализовано 4,2 тысячи пикапов. Новая версия Amarok будет доступна для заказа к концу 2022 года лишь в нескольких странах, и Россия в их число не входит.

Апрель отметился потерей премиального компактного седана Jaguar XE. Причина все та же - отсутствие спроса. Автомобиль начали продавать в России с ноября 2019 года; весной 2021-го он стоил от 2,9 миллиона рублей. Несмотря на достаточно низкую для марки цену, в 2019 - 2020 годах в России приобрели всего 73 Jaguar XE.

Также прекратились продажи единственной модели американского бренда Chrysler - большого минивэна Pacifica. Стоимость автомобиля в единственной комплектации Limited Platinum начиналась от 4,5 миллиона рублей. Всего за три года на российском рынке было продано 86 минивэнов.

Еще один апрельский "невозвращенец" - спорт-купе Toyota Supra. В России он появился в июне 2019-го, продавался по цене от 5,5 миллиона рублей в единственной комплектации Passion. За два года дилерам удалось реализовать лишь 21 Toyota Supra; в прошлом году не было продано ни одного спорт-купе.

Майские потери - рамный внедорожник Haval H5, выпускающийся в Туле. Вместо него на предприятии начали производить компактный кроссовер Jolion. H5 отечественной сборки появился на российском рынке в апреле 2020 года. Всего было продано 3856 таких моделей.

Также в мае продажи кроссовера Emgrand X7 прекратила компания Geely. В начале 2021 года автомобиль был представлен на отечественном авторынке в четырех комплектациях, но уже к маю осталась лишь топовая версия Flagship стоимостью 1 435 000 рублей. Общие продажи Emgrand X7 составили 2769 единиц.

В июне рынок покинул китайский кроссовер JAC S5 казахстанской сборки (его стоимость начиналась от 1 139 000 рублей, продажи за три года составили 400 штук).

В июле прекратились продажи седана Infiniti Q50 и купе Q60 (их производство остановилось в 2020-ом, дилеры распродали модели со склада) и спортивных модификаций кроссоверов Audi SQ7 и SQ8. В августе рынок покинули легковые автомобили китайской компании Foton (вслед за пикапом Tunland с рынка ушел внедорожник Sauvana), а также седан Volkswagen Jetta (его средняя цена составляла 1 830 000 рублей, продажи за 2021 год - 599 штук).

Японский компактный кроссовер Mazda СХ-30 продержался на российском рынке всего девять месяцев - с января по сентябрь. Модель считалась перспективной: в прошлом году в нашей стране было продано более 2600 автомобилей. Ожидалось, что СХ-30 займет около 15% внутри бренда. Но из-за дефицита микрочипов и проблем с производством Mazda прекратила поставки кроссоверов на российский рынок.

В октябре с отечественного рынка ушел компактный кроссовер Jeep Renegade, который поставлялся из Италии. Срок действия российского сертификата на модель закончился в ноябре 2019 года, а потому дилеры продавали запасы. В прошлом году было продано всего 59 таких кроссоверов.

Ноябрь стал месяцем ухода кросс-хэтчбека Geely GS. Причина - нехватка компонентов, которые направили на досборку более популярных моделей. В прошлом году в России продали 192 экземпляра GS.

Также в нашей стране перестали продавать кроссовер Honda Pilot. Сегодня японская компания представлена в России единственной моделью - кроссовером CR-V, продажи которого, по заявлению производителей, скоро завершатся.

Наконец, в декабре с официального сайта пропали прайсы семейного кроссовера Infiniti QX60. Обещано, что к концу весны нынешнего года в России появится новое поколение этого автомобиля.