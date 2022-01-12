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12.01.2022 09:01
Рубрика: В мире

Миротворцы ОДКБ в Алма-Ате готовятся передать охраняемые объекты местным силовикам

Текст: Александр Степанов
Миротворческий контингент ОДКБ охраняет практически все стратегически важные объекты в Алма-Ате. Сейчас решается вопрос о поэтапной передаче этих объектов правоохранительным органам Казахстана.

В Алма-Ате постепенно начинает налаживаться нормальная жизнь. В городе заработал интернет, по основным магистралям запущен общественный транспорт. Магазины стали принимать оплату по картам или переводом. Постепенно в городе открываются кафе и рестораны. Единственное ограничение, которое ввели власти, это запрет на продажу алкоголя. Он будет действовать до 19 января. Одним из показателей наступления мирной жизни в городе стали автомобильные пробки. Люди, уже не боясь за свою жизнь, стали выезжать на машинах на работу или по личным делам. Да и на улицах заметно увеличилось количество алма-атинцев.

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Несмотря на заметные улучшения в городе, миротворческий контингент ОДКБ продолжает выполнять свои задачи по охране и обороне стратегически важных объектов в городе. Как рассказал руководитель силами ОДКБ в Казахстане, командующий ВДВ Андрей Сердюков, за последние сутки подразделения миротворцев взяли под охрану еще пять социально значимых объектов. Защита миротворцами ОДКБ стратегически важных объектов позволила местным правоохранительным органам стабилизировать обстановку в стране.

Сейчас командование коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с руководством казахского военного ведомства разрабатывает план по передаче охраняемых объектов казахским правоохранителям.

По мандату ОДКБ один из важнейших для Алма-Аты объектов, хлебозавод, охраняют миротворцы из Армении.

Как рассказала заместитель генерального директора хлебобараночного комбината "Аксай" Ризагуль Бейсенбаева, завод не останавливал свою работу даже при беспорядках в городе. Когда на улицах появились мародеры, завод остановил производство слоеных пирожков, булочек, пряников и сушек. Предприятие сконцентрировалось только на выпуске хлеба. "Наша задача в эти дни была в том, чтобы не оставить людей без хлеба. Комбинат не останавливался ни днем ни ночью, выпекая хлеб", - рассказала Бейсенбаева. По ее словам, предприятие выпускает порядка 60 тонн в сутки. Этого хватает, чтобы накормить хлебом почти всю Алма-Ату.

"После того, как миротворцы стали охранять наш комбинат, работникам стало намного спокойнее. Мы сразу запустили выпуск всей хлебопекарной продукции и сейчас работаем в штатном режиме", - сказала она.

Один из армянских военнослужащих, охраняющих хлебозавод, Сейран Кочарян рассказал, что жители Алма-Аты и работники предприятия приняли миротворцев всем сердцем. "У нас постоянно интересуются, что нам нужно, предлагают продукты. Мы понимаем, что на нас очень сильно надеются и готовы защищать этих людей", - сказал Кочарян. По его словам, он слышал новость о том, что миротворческий контингент скоро покинет Алма-Ату. "Если такое решение принято, значит мы хорошо сделали свое дело и поедем домой с гордо поднятой головой", - сказал Кочарян.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Еще один стратегический объект в городе - телекоммуникационную компанию "Казахтелеком" - охраняют российские миротворцы. Это крупнейшая компания, которая имеет статус национального оператора связи. Практически весь интернет Алма-Аты завязан на эту компанию. Во время беспорядков офисы "Казахтелекома" пытались захватить мародеры. Решение о том, что здание компании будет взято под охрану миротворцами из России, работники встретили "на ура".

Как рассказывает один из миротворцев, капитан Денис Иванов, перед его подразделением стоит задача не допустить проникновения в здание вооруженных бандитов и мародеров. Он отметил, что мирное население относится к миротворцам очень доброжелательно. "Люди всячески помогают, на все просьбы откликаются", - рассказал офицер. По его словам, зачастую к российским миротворцам подходят жители города и просят сфотографироваться на память. "Такие попытки есть, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением", - сказал капитан.

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