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12.01.2022 02:29
Рубрика: Происшествия

Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков с помощью голосовых роботов. Злоумышленники выманивают информацию, необходимую для совершения операций в онлайн-банке клиента, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Фото: Юрий Машков/ ТАСС
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По словам специалистов, схема проста: мошенники звонят человеку и с помощью банковского робота-помощника и сообщают, что в его личном кабинете якобы совершаются подозрительные операции. Речь может идти, например, о переводе денег, оформлении кредита или смене номера телефона, привязанного к личному кабинету, пишет ТАСС.

Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа - происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается выяснить данные гражданина.

В МВД призывают россиян быть бдительными. Если же вы стали жертвой телефонных мошенников, необходимо немедленно обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников мошенники активно рассылали в мессенджерах и соцсетях поздравления, содержащие вредоносные ссылки. Сформировав базу данных зараженных устройств, преступники начали совершать атаки на счета граждан.

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