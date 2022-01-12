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12.01.2022 11:09
Рубрика: ПДД

Можно ли заклеить пленкой дыру в лобовом стекле. Ответ ГИБДД

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К целостности лобового стекла автомобиля законодательство предъявляет особые требования. Можно ли заклеить пленкой дыру в стекле, когда едешь в сервис, и грозит ли водителю за это штраф?

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова публикует "ЗР". В пример приводится ситуация, когда автовладелец намерен заменить лобовое стекло в соседнем городе у родственника.

Михаил Черников порекомендовал такому водителю руководствоваться здравым смыслом и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих. Он напомнил, что в пункте 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, прописано следующее. Нанесение покрытий или установка предметов, ограничивающих обзорность со стороны водителя, не допускается.

Если удастся избежать подобного ограничения и водитель принимает решение ехать с заклеенным стеклом, то нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности.

#ГИБДД