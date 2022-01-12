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12.01.2022 11:04
Рубрика: Российский автопром

Немцы построили Zubr на базе Lada Niva. Его можно купить за 3 млн рублей

Текст: Константин Руссов

Германская компания ACG-Auto Center построила Zubr Concept Pick-up на базе Lada Niva Legend. Автомобиль получил кроме кузова, в котором можно сделать бассейн, и доработанный двигатель - он стал мощнее и соответствует нормам токсичности "Евро-6".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
"Длинной" Lada Niva Legend продлили жизнь до лета

Сообщество Lada Niva Documentary узнало подробности о концепте. "Зубр" создан на основе модели 2021 года выпуска. Задняя часть превращена в грузовую площадку размером 1000х1300х470 мм с герметизацией и отдельным сливным отверстием. Установлены дуги с прожекторами над крышей, силовые металлические бамперы, подножки, шноркель, лифт-комплект, увеличивший дорожный просвет на 500 мм. Также внедорожник имеет перешитый в кожу салон и окраску кузова "Раптор".

Двигатель был модернизирован: вместо 83 л.с. в штатной конфигурации он выдаёт на 9 сил больше и соответствует последним европейским нормам по выбросам. Об изменения в трансмиссии ничего не сообщается.

Автомобили изготавливаются строго под заказ. На создание "Зубра" уходит примерно три месяца. Стоимость готового автомобиля в зависимости от страны и торговой площадке варьируется от 35 до 37.8 тысяч евро (2.97 - 3.2 млн рублей).