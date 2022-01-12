Песков: Нет связи между военными учениями в РФ и переговорами с Западом

Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории, это обычная практика и никакой связи между этими действиями и переговорами с Западом нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никакой связи нет", - сказал он, отвечая на вопрос, связаны ли между собой учения и переговоры. "Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", - добавил представитель Кремля.