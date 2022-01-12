Песков заявил о беспокойстве Москвы в связи с любым расширением НАТО

НАТО было создано для конфронтации, и Россию беспокоит любое его расширение. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря об отношении Москвы к возможному присоединению Финляндии и Швеции к НАТО, Песков заметил: "Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию".

"НАТО - это не институт развития, это инструмент конфронтации", - напомнил Песков. "Это абсолютно очевидный факт. Поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу", - заключил он.