Нуланд заявила о готовности обсуждать членство Финляндии и Швеции в НАТО

США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО, если они этого захотят. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Она отметила, что "власти США всегда были готовы обсудить членство Финляндии и Швеции в НАТО, как только они этого захотят".

Однако обе страны пока желанием не горят. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ранее заявила, что ее страна не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу. Она особо подчеркнула, что Швеция проводит собственную политику в сфере обеспечения безопасности страны, имея партнерские отношения как с НАТО, так и с соседней Финляндией, которая также не является членом альянса.

Что касается Финляндии, то в стратегии национальной безопасности страны, принимаемой правительством на четыре года, вообще не указывается даже возможность вступления страны в НАТО. Финские политологи также подчеркивают, что Финляндия является подписантом Парижского мирного договора, и поэтому у нее нет возможности вступить в Североатлантический альянс, так как страна обязана исполнять международные договоры.

Общественность Финляндии и Швеции в опросах также выступает против членства обеих стран в военном блоке.