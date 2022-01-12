Пять полезных настроек, которые нужно сделать в Android-смартфоне

"Из коробки" большинство смартфонов поставляется с настройками по умолчанию, которые далеко не всегда являются оптимальными. Чтобы повысить производительность, увеличить время работы, можно немного "поиграть" с системными настройками и получить от смартфона больше, советуют в CNet.

Первым делом рекомендуется отключить автоматическую яркость экрана и установить значение яркости на уровень ниже 50 процентов от максимальной (хотя другие эксперты советуют как раз оставить этот параметр в покое).

А вот включить адаптивный режим работы батареи рекомендуется всем без исключения. Он анализирует активность пользователя и затем оптимизирует использование ресурсов, задействуя машинное обучение.

Еще один друг пользователя - темный режим. Его рекомендуется активировать тем, у кого смартфон оснащен экраном OLED, AMOLED и так далее. Во-первых, он снижает нагрузку на глаза, а во-вторых, позволяет экономить заряд батареи. Начиная с Android 10, темный режим можно сделать общесистемным - все приложения, которые поддерживают эту опцию, потемнеют. Для смартфонов на Android 9 также есть выход - настроить темный режим в каждом приложении по отдельности.

Те, кого раздражают значки новых приложений, которые появляются на главном экране после установки, могут выдохнуть: оказывается, это можно отключить. В разделе "Настройки" есть параметр с названием вроде "Добавлять новые приложения на главный экран" - достаточно просто сдвинуть ползунок в неактивное положение.

Люди, которые беспокоятся о том, что смартфон может быть украден или потерян, должны обязательно включить функцию поиска устройства. Функция "Найти мой телефон" ("Найти мое устройство", Find My Mobile) позволит определить местоположение смартфона, открыв страницу android.com/find с любого другого устройства. После входа в учетную запись можно удаленно заблокировать девайс, "прозвонить" его, оставить сообщение для того, кто случайно найдет устройство, или просто стереть все его содержимое.