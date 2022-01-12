Появился трейлер триллера "Кими" Стивена Содерберга

На YouTube-канале IGN появился первый трейлер триллера фильма режиссера Стивена Содерберга "Кими" (Kimi). Премьера состоится 10 февраля на НВО Мах.

По сюжету, Анжела (Зои Кравиц - "Бэтмен", "Меломанка", "Большая маленькая ложь") страдает агорафобией и работает аналитиком данных в некой технологической компании, тестируя устройства с голосовым помощником "Кими". В обычный рабочий день героиня понимает, что к ней попала аудиозапись убийства, но встречает сопротивление при попытке оповестить об этом вышестоящее руководство или власти. Коллеги же просто не верят девушке.

Автор сценария - Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода", "Миссия: Невыполнима"), в ролях Эрика Кристенсен, Девин Рэтрей, Индия де Бефорт, Хайме Камиль.