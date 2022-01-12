Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности

Заявления американской стороны о том, что Россия своими действиями якобы вызвала кризис в области безопасности, являются переворачиванием фактов. Об говорится в публикации посольства РФ в США на официальной странице дипмиссии в Twitter.
Так дипломаты отреагировали на слова первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. В посольстве отметили, что подобное заявление - соответствует лучшим традициям американской администрации, "чиновники США часто переворачивают факты с ног на голову".
Дипломаты считают, что подобного рода инсинуации напоминают беспочвенные обвинения экс-министра обороны США Чака Хейгела. В 2014 году он заявил, что Россия с ее современной и боеспособной армией "стоит на пороге НАТО".
Ранее посольство РФ в США заявило, что Россия вправе сама решать, где и когда на своей национальной территории размещать войска. В дипмиссии также отметили, что не понимают логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует вернуть свои войска в казармы, или же рассказать Вашингтону, какие и с какой целью проводятся учения, при том, что США на переговорах с РФ отказываются обсуждать численность войск в Европе.
2⃣.Such insinuations remind us of groundless accusations by ex-Defense Sec. Chuck Hagel who stated in 2⃣0⃣1⃣4⃣ that "Russia – with its modern and capable army – [stands] on NATO’s doorstep".— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022
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