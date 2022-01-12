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12.01.2022 01:03
Рубрика: Власть

Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности

Заявления американской стороны о том, что Россия своими действиями якобы вызвала кризис в области безопасности, являются переворачиванием фактов. Об говорится в публикации посольства РФ в США на официальной странице дипмиссии в Twitter.

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Так дипломаты отреагировали на слова первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. В посольстве отметили, что подобное заявление - соответствует лучшим традициям американской администрации, "чиновники США часто переворачивают факты с ног на голову".

Дипломаты считают, что подобного рода инсинуации напоминают беспочвенные обвинения экс-министра обороны США Чака Хейгела. В 2014 году он заявил, что Россия с ее современной и боеспособной армией "стоит на пороге НАТО".

Ранее посольство РФ в США заявило, что Россия вправе сама решать, где и когда на своей национальной территории размещать войска. В дипмиссии также отметили, что не понимают логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует вернуть свои войска в казармы, или же рассказать Вашингтону, какие и с какой целью проводятся учения, при том, что США на переговорах с РФ отказываются обсуждать численность войск в Европе.

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