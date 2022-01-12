Путин: На подготовку к новой вспышке пандемии есть пара недель

Надо наращивать темпы тестирования и вакцинации от коронавируса, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По его словам, есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому витку заболеваемости.

Реагируя на выступление вице-премьер РФ Татьяны Голиковой, президент согласился, что надо наращивать и тестирование, и вакцинирование. "Не забывайте про это", - обратился он к членам кабмина. Путин дал поручение главе правительства Михаилу Мишустину проработать этот вопрос с губернаторами в ближайшее время.

"Нужно быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке, - заявил глава государства. - Мы видим, что происходит в мире. У нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться".

Он подчеркнул, что "Спутник V" эффективнее, чем другие вакцины, применяемые за рубежом.

Чтобы эффективно работать в этом направлении, также нужна мобилизация учреждений здравоохранения разного уровня, добавил Путин.

Ранее в своем выступлении он предупредил, что Россия находится в преддверии возникновения новых вспышек коронавируса. На опасность указывает ситуация в других странах: так, в США - свыше миллиона заболевших в сутки. Кроме того, в некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", добавил президент.