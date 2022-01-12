Путин призвал неформально подходить к помощи пострадавшим на "Листвяжной"

Надо поддержать горняков, пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области и подходить к этому вопросу неформально, заявил президент России Владимир Путин.

В среду он провел совещание с членами правительства, на котором в том числе заслушал доклад губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о ситуации на шахте. Глава региона сообщил, что работа с семьями погибших и пострадавших идет непрерывно и рассчитана на долгие годы, как это было после трагедии на "Распадской" и пожара в "Зимней вишне".

"Конечно, нужно сделать все для того, чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени", - отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что эта работа "должна быть исключительно индивидуальной, потому что в жизни очень много вопросов, сложностей, мы не думаем о них, кода не сталкиваемся с проблемами подобного рода". "А потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие решений. Они должны подходить к решению таких вопросов неформально", - указал президент.

"Если что-то будет нужно от правительства, от президента, пожалуйста, незамедлительно к нам обращайтесь", - сказал он Цивилеву.

Напомним, ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кузбасса произошло утром 25 ноября. В результате погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.