Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона"

Около 30% случаев заражений коронавирусом в Москве на сегодняшний день приходится на долю нового штамма "омикрон". Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, такие данные получены Департаментом здравоохранения города Москвы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента сообщила, что в России уже выявлено 698 случаев заражения "омикроном". Большая их часть приходится именно на Московский регион. В правительстве предполагают, что показатели заболеваемости могут быть кратно превышены из-за контагиозности нового штамма, которая выше предыдущих в 3-7 раз.