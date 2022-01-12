Москвичи назвали размер достойной пенсии

Среди жителей разных регионов страны провели опрос, какой размер пенсии считать достойным. Самые высокие ожидании у москвичей, жителей Петербурга и Хабаровска. Такие данные сообщает портал SuperJob.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие более 32 тысяч респондентов из всех округов страны. На вопрос об основном источнике дохода по достижении пенсионного возраста представители экономически активного населения чаще отвечали, что рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату (28%). На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных. Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян. На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них - поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.

Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тысячам рублей в месяц (+8%, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тысяч рублей). При этом опрошенные респонденты в Москве ответили, что размер достойной пенсии - 48 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга - 47 тысяч рублей. На третьем месте жители Хабаровска с планкой достойной пенсии в 45 тысяч рублей. А самые низкие пенсионные ожидания в Кирове и Ижевске.

Кстати, чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тысяч рублей - у россиян с зарплатой менее 30 000 рублей и 48 тысяч рублей - у тех, кто зарабатывает более 80 000 рублей в месяц.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня инфляции - на 8,6%.