Собянин оценил реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе

Столица продолжает модернизацию Московской кольцевой автомагистрали. Программой работ намечено реконструировать и построить 22 транспортных развязки с вылетными магистралями. 18 из них уже обновлены, осталось еще 4. Ход работ на одной из них, пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, оценил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что здесь, на севере Москвы, одновременно реконструируются две развязки: помимо Алтуфьевки еще с Осташковским шоссе. "Объекты очень важные. Они улучшают транспортную доступность для почти миллиона человек. Это жители Москвы и ряда районов Подмосковья - Мытищ, Долгопрудного и других. Работы ведутся в сложных условиях, на дороге не прекращается движение транспорта, поток которого здесь очень большой. Тем не менее строители справляются. По плану Алтуфьевка должна быть сдана в 2023 году, но поставлена задача сдать ее до конца этого года", - заявил Собянин.

Генеральный директор компании - подрядчик Алексей Денисов сообщил мэру, что работы идут полным ходом по графику с учетом скорректированных сроков. В частности, уже закончена половина путепровода через МКАД длиной 300 метров, который обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. "В феврале планируется переключить на него движение и демонтировать правую часть существующего путепровода для того, чтобы завершить работы". В настоящее время развязка готова на 27 процентов, тем не менее объект будет введен раньше срока, заверил Алексей Денисов.

Помимо нового путепровода на обновленной развязке появится новая эстакада-съезд, которая улучшит выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе. Еще один съезд будет построен с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра. Всего в рамках проекта будет построено 5,4 километра дорог и два искусственных сооружения общей протяженностью 850 метров. Таким образом, и эта транспортная развязка, как и все другие, уже обновленные, будет не устаревшей, клеверного типа, а с современными направленными съездами. На них исключены встречные потоки, что повышает безопасность движения, а так же значительно увеличивает их пропускную способность. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и северного участка МКАД, самого Алтуфьевского шоссе, а так же соседнего Липкинского шоссе.

Разгрузится и прилегающая улично-дорожная сеть, которую сейчас грузовики нередко используют в поиске объезда образовавшихся пробок. Улучшение транспортной ситуации сразу почувствуют более полумиллиона жителей районов Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи. А когда будет завершена реконструкция развязки МКАД и с Осташковским шоссе, транспортная доступность улучшится у миллиона жителей столичного региона.

Уменьшение заторов на Кольцевой автомагистрали принесет пользу и миллионам автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, которые регулярно или от случая к случают пользуются северными и северо-восточными участками этой магистрали. Помимо этих двух транспортных развязок, в планах строителей Москвы на 2022 год сооружение 91 километра новых дорог, 19 искусственных сооружений и 10 пешеходных переходов.