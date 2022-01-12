В Москве похолодает до -17

В среду столичный регион окажется на северо-западной окраине циклона. Температура воздуха днем составит около -12 градусов.

По данным Метеобюро Москвы и области, в регионе будет повышенный фон атмосферного давления, благоприятный кислородный режим.

Температура воздуха в течении суток будет колебаться от -12 до -17 градусов. Низкая температура в сочетании с высоким атмосферным давлением может стать причиной развития метеопатических реакций при ряде хронических заболеваний. Особенно часто страдают люди с вегетососудистой дистонией, частыми приступами мигрени, нарушением сердечного ритма, стенокардией, атеросклерозом сосудов головного мозга, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и ожирением.

Напомним, что в городе активно идут работы по вывозу снега с улиц, дворов и парковок. Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства, в течение всего дня от снега и наледи очищают кровли и элементы фасадов.