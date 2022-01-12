Какие птицы совершают самые экстремальные перелеты на зимовку

Дальневосточные орнитологи сделали не­ожиданное открытие. Выяснилось, что такой типичный обитатель тайги, как глухая кукушка, во время миграций на зимовку совершает очень рискованные и экстремальные перелеты.

Глухая кукушка отличается от обыкновенной тем, что выбирает горные места обитания и вместо "ку-ку" токует более глухо: "ду-ду". Исследования проводят в рамках международного российско-германского проекта ICARUS. В переводе аббревиатура означает "Международная кооперация по исследованию животных с помощью космоса", а сам проект охватывает разные страны и разных животных. Оборудование создано в немецком Институте Макса Планка. На птиц крепится передатчик весом пять граммов, отправляющий сигнал на размещенное на МКС оборудование. А ученые получают довольно точные данные о местонахождении особи.

Старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Института биологических проблем Севера ДВО РАН Павел Ктиторов с коллегами отловил на Сахалине 11 глухих кукушек и трех обыкновенных. До Японии с острова, судя по сигналам, долетели пять из них.

- Часть птиц, вероятно, съели хищники - мы даже нашли один передатчик, срезанный, видимо, ястребом, - рассказывает Павел Ктиторов. - По траектории видно, что по крайней мере три глухих и две обыкновенных кукушки погибли еще на Сахалине. А у части птиц сигнал просто пропал, и мы не знаем, с чем это связано.

23 сентября случился технический сбой, и новая информация с передатчиков перестала поступать. На тот момент ученые получали сигналы от трех птиц. Первая глухая кукушка успешно перелетела Тихий океан и добралась до Новой Гвинеи. Возможно, она направилась и дальше, в Австралию, но точных данных нет.

Вторая птица из-за сильного ветра приземлилась на маленьком рифовом островке Елены, относящемся к государству Палау. Отправилась ли она куда-то дальше или осталась зимовать в Палау, пока неизвестно.

А третью кукушку настиг супертайфун, внутри которого скорость ветра достигала 205 километров в час. Попав в переделку, птица не только выжила, но и сумела приземлиться на остров Ланью возле Тайваня.

Третью кукушку настиг супертайфун со скоростью ветра 205 километров в час.Попав в переделку, птица не только выжила, но и сумела приземлиться на остров Ланью возле Тайваня

Несмотря на технические проблемы ученые все же получили очень любопытные данные. Большинство наземных птиц, которые мигрируют в Юго-Восточную Азию, старается находиться над океаном как можно меньше времени. А вот глухие кукушки совершенно неожиданно оказались экстремалами. Все три птицы, которых удалось отследить до 23 сентября, провели над океаном более пяти дней и преодолели свыше четырех тысяч километров. Орнитологи о таких миграциях глухих кукушек даже не подозревали.

Старший научный сотрудник Хинганского заповедника Алексей Антонов сумел отловить двух обыкновенных кукушек в районе села Кундур.

- Это было в июне, когда они активно токуют. Мы имитируем голос самца с помощью стереотехники, а также используем макет, изображающий кукушку, - рассказал орнитолог. - Самец думает, что на его территорию пришел соперник, бросается на него и попадает в сетку.

Сразу после отлова удалось зафиксировать их перемещения и определить размеры участков этих самцов. В конце лета начались миграции, причем одна из птиц отправилась в путь значительно позже своего собрата. Оказалось, их маршруты почти совпадают. В отличие от глухих кукушек обыкновенные выбирают не рискованную траекторию над океаном, а спокойные и красивые места. Они останавливаются в Центральном Китае в провинции Хунань - там, где близ живописных гор обитают панды и золотые фазаны. Посреди всей этой красоты птицы из Приамурья, видимо, отдыхают и кормятся перед следующим рывком. Затем разворачиваются на запад, пролетают Мьянму, Бангладеш и оказываются в Индии. Оба самца сделали остановку в районе города Мумбаи, после чего перелетели через Аравийское море в Африку. Первый самец после остановки в Танзании уже добрался до Мозамбика, а отстающий находится в Сомали.

- В будущем хотелось бы проследить, каким образом кукушки вернутся в места своего размножения, - делится планами Алексей Антонов. - Возвратятся ли они на тот самый участок? Совпадет ли путь осенней и весенней миграций? Одинаковы ли пути миграций у разных особей? И в следующие сезоны было бы неплохо отловить и глухих кукушек, чтобы сравнить маршруты материковых и островных птиц.