Ученые назвали главную угрозу для популяции снежного барана

Новости

На Большом Каменном мосту в Москве обновили подсветку 07:56
Экономист: Время очного обучения не учитывается при начислении пенсии 07:32
Хет-трик Кучерова помог клубу "Тампа-Бэй" разгромить "Баффало" 07:27
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем 06:40
Врач рассказала о влиянии смартфонов на цвет и состояние кожи 06:36
В Гондурасе пассажир вывел из строя вылетавший в США самолет 05:57
В Хабаровске заработали первые проекционные "зебры" 05:52
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю 05:30
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками под Братском 05:17
Диетолог Бобровский рассказал, в каких случаях сыр вредит организму 05:09
В Иркутске на маршруте загорелся автобус с пассажирами 04:55
В Приморье спасли травмированного тигренка 04:49
Нефть марки Brent на бирже ICE подорожала до 84,01 доллара за баррель 04:29
Депутат Бундестага назвал иррациональными требования об отказе от "СП-2" 04:24
Трех забайкальцев задержали по подозрению в убийствах в начале 2000-х 04:22
Гидрометцентр: В центре европейской части России потеплеет на 20 градусов 04:11
Высоту орбиты МКС увеличат перед стартом "Союза МС-21" 03:54
Вильфанд: Аномально холодная погода ожидается на юге Западной Сибири 03:45
Косачев: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО 03:12
В посольстве РФ подтвердили информацию о смерти Михаила Зеленского 02:57
Politico: США передадут Украине радарную систему и морское оборудование 02:37
МВД: Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков 02:29
Упрощается использование маткапитала для покупки жилья в кооперативах 01:45
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане 01:37
Скончался журналист Михаил Зеленский 01:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 07:31
Рубрика: Общество

Ученые назвали главную угрозу для популяции снежного барана

Текст: Сергей Набивачев
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 5(8653)
Исследователи продолжают изучать животный и растительный мир почти не затронутого человеческим влиянием уголка Дальнего Востока - Токинско-Станового национального парка. Он был образован 20 декабря 2019 года в Зейском районе Амурской области. В минувшем году специалисты в очередной раз побывали в девственных краях. Каждая такая экспедиция дарит науке новые открытия.

Одним из основных объектов внимания ученых стал снежный баран, который живет на территории Амурской области, Якутии и Хабаровского края. На Становом хребте обитает его подвид - баран Аллена. Для учета численности специалистам пришлось забираться на вершины, поднимаясь на высоту примерно две тысячи метров. Одно из мест, где работали ученые, - перевал Тас-Балаган, описанный исследователем Григорием Федосеевым. Знаменитый писатель был в этих краях со своим другом и проводником Улукитканом.

Какие птицы совершают самые экстремальные перелеты на зимовку

- Считается, что снежные бараны - оседлые животные. Придерживаются определенных мест и мало куда уходят. Наши наблюдения показывают, что это не совсем так, - рассказал руководитель экспедиции, зам­директора Зейского заповедника по научной работе, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Сергей Подольский. - С июня по середину июля очень много баранов сосредоточено на крупных солонцах. А потом они начинают расходиться. Достаточно далеко перемещаются - в пределах нескольких десятков километров. А в горах это много.

По словам Сергея Подольского, снежный баран - это душа Станового хребта. Такой же символ этих краев, как, например, для Арктики - белый медведь. Несмотря на отдаленную от цивилизацию среду обитания вид весьма уязвим. По мнению специалистов, главная угроза для барана Аллена - трофейная охота.

Основная мишень обеспеченных браконьеров - взрослые самцы с большими рогами. Охотники порой организуют для себя очень дорогостоящие туры, а потом хвастаются такими трофеями. Оказывается, это существенно влияет на популяцию. Дело в том, что жертвами зачастую становятся вожаки, от которых во многом зависит выживание группы. Из-за отстрелов снижается доля взрослых самцов в популяции, а также сеголетков - особей, родившихся менее года назад. Правда, после масштабной информационной кампании против браконьеров случаи такой охоты в последнее время не отмечаются.

Кстати

Во время экспедиции в Токинско-Становой нацпарк ботаники выяснили, что один из представителей рода горноколосников, который прежде считался гибридом, является самостоятельным видом. Удалось также обнаружить места обитания животных, которые внесены в Красную книгу региона. Из млекопитающих это лемминговая полевка, из птиц - беркут, скопа, чернозобые гагары, черные аисты и черные журавли. Значит, есть в Приамурье территории, где краснокнижные животные чувствуют себя привольно.

В регионах Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Косачев: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем
МВД: Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона"
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады