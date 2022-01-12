Ученые назвали главную угрозу для популяции снежного барана

Исследователи продолжают изучать животный и растительный мир почти не затронутого человеческим влиянием уголка Дальнего Востока - Токинско-Станового национального парка. Он был образован 20 декабря 2019 года в Зейском районе Амурской области. В минувшем году специалисты в очередной раз побывали в девственных краях. Каждая такая экспедиция дарит науке новые открытия.

Одним из основных объектов внимания ученых стал снежный баран, который живет на территории Амурской области, Якутии и Хабаровского края. На Становом хребте обитает его подвид - баран Аллена. Для учета численности специалистам пришлось забираться на вершины, поднимаясь на высоту примерно две тысячи метров. Одно из мест, где работали ученые, - перевал Тас-Балаган, описанный исследователем Григорием Федосеевым. Знаменитый писатель был в этих краях со своим другом и проводником Улукитканом.

- Считается, что снежные бараны - оседлые животные. Придерживаются определенных мест и мало куда уходят. Наши наблюдения показывают, что это не совсем так, - рассказал руководитель экспедиции, зам­директора Зейского заповедника по научной работе, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Сергей Подольский. - С июня по середину июля очень много баранов сосредоточено на крупных солонцах. А потом они начинают расходиться. Достаточно далеко перемещаются - в пределах нескольких десятков километров. А в горах это много.

По словам Сергея Подольского, снежный баран - это душа Станового хребта. Такой же символ этих краев, как, например, для Арктики - белый медведь. Несмотря на отдаленную от цивилизацию среду обитания вид весьма уязвим. По мнению специалистов, главная угроза для барана Аллена - трофейная охота.

Основная мишень обеспеченных браконьеров - взрослые самцы с большими рогами. Охотники порой организуют для себя очень дорогостоящие туры, а потом хвастаются такими трофеями. Оказывается, это существенно влияет на популяцию. Дело в том, что жертвами зачастую становятся вожаки, от которых во многом зависит выживание группы. Из-за отстрелов снижается доля взрослых самцов в популяции, а также сеголетков - особей, родившихся менее года назад. Правда, после масштабной информационной кампании против браконьеров случаи такой охоты в последнее время не отмечаются.

Кстати

Во время экспедиции в Токинско-Становой нацпарк ботаники выяснили, что один из представителей рода горноколосников, который прежде считался гибридом, является самостоятельным видом. Удалось также обнаружить места обитания животных, которые внесены в Красную книгу региона. Из млекопитающих это лемминговая полевка, из птиц - беркут, скопа, чернозобые гагары, черные аисты и черные журавли. Значит, есть в Приамурье территории, где краснокнижные животные чувствуют себя привольно.