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12.01.2022 15:18
Рубрика: Происшествия

На Алтае после гибели подростка усилят контроль за распространением вейпов

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Бийске, где накануне 12-летний мальчик погиб после употребления вейпа, решили усилить контроль за досугом несовершеннолетних и распространением курительных смесей, вейпов и электронных сигарет. По инициативе городской администрации во все родительские чаты были разосланы предупреждения об опасности психоактивных веществ и курительных электронных устройств.

Три жителя Хакасии погибли из-за неосторожности при курении

- Мы рекомендовали родителям усилить контроль за нахождением детей вне дома, особенно в вечернее и ночное время, за кругом их общения, в том числе в социальных сетях, расходованием карманных денег, - отметили в управлении образования города Бийска. - Кроме того, мы посоветовали родителям обратить внимание на психологическое состояние подростков.

11 января в одном из домов Бийска родственники нашли без сознания двух девушек 17 и 18 лет и 12-летнего мальчика, которым стало плохо после употребления вейпов. Мальчика не удалось спасти, а его сестра и ее подруга сейчас находятся с больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- Совершеннолетнюю девушку доставили в Центральную городскую больницу, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное и отмечают положительную динамику на фоне лечения, - подчеркнули в администрации Бийска. - 17-летнюю пострадавшую госпитализировали в детскую городскую больницу, она пока в реанимации. Но врачам удалось стабилизировать состояние девочки, и в ближайшее время ее планируют перевести в обычную палату.

Кстати

В Алтайском крае продажу вейпов, электронных сигарет и жидкости к ним несовершеннолетним запретили еще в апреле 2019 года. А с июля 2020 года такой запрет действует и на федеральном уровне - президент подписал закон, приравнивающий вейпы и кальяны к табачным изделиям.

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