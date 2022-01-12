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12.01.2022 10:54
Рубрика: Происшествия

Сообщения о минировании зданий новосибирских судов оказались ложными

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Суды Новосибирской области вернулись в штатный режим работы после эвакуации, связанной с ложным минированием.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Как сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области, угроза коснулась всех судов, действующих в Новосибирске, а также 18 судов на территории районов области. Письма с сообщениями о минировании поступали по электронной почте с 8.00 до 12.30 по местному времени. После каждого объявлялась экстренная эвакуация здания, а спецслужбы проводили необходимые мероприятия. В итоге все сообщения оказались ложными, суды работают в обычном режиме.

Помимо этого, экстренная эвакуация прошла и в налоговых органах. "В связи с поступившим сообщением о возможном минировании сотрудниками полиции были обследованы все здания и сооружения, принадлежащие налоговым органам Новосибирской области. В некоторых из них мероприятия продолжаются", - сообщила "РГ" пресс-секретарь УФНС РФ по Новосибирской области Татьяна Асадчая.

В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области призвали граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле комиссии, проводится проверка.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Атака телефонных террористов на Россию

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