В Новосибирской области сообщения о минировании получили 12 судов

Работники и посетители 12 судов в Новосибирской области эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенной в зданиях взрывчатке.

Как рассказали "РГ" в областном Управлении судебного департамента, сообщения о минировании поступили утром 12 января в семь судов города Новосибирска и пять судов в районах области. Сейчас здания обследуют оперативные группы.

Напомним, в декабре прошедшего года в Новосибирске неоднократно проходила эвакуация общественных зданий из-за сообщений о минировании. Все они оказались ложными. В основном подобные угрозы касались торговых центров.