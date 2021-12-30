В Новосибирске прошла "предпраздничная" волна минирований ТЦ

Новосибирские правоохранители проводят проверки сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах города. Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области, спецслужбы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок с учетом предпраздничных дней.

Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области. В торговых центрах ведутся поиски взрывных устройств, правоохранительные органы устанавливают отправителей сообщений.

Конкретные торговые центры, в которые поступили угрозы, не называются, однако в соцсетях подписчики отмечают, что утром были эвакуированы и оцеплены несколько зданий, в том числе "Ройял Парк", "Аура", "Галерея Новосибирск" и "Континент".

В декабре участились случаи рассылки сообщений с угрозами готовящегося теракта. Неделей ранее правоохранители обследовали павильоны станций метро. А до этого поступали сообщения о минировании торговых центров.