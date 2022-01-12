Правнук Достоевского до пенсии работал водителем трамвая

Связь между двумя этими точками держит сегодня Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук писателя. Он живет в Петербурге в небольшой квартире у метро "Кировский завод", свой образ жизни в соцсетях определил как "пытаюсь быть пенсионером". Сменил два десятка профессий - по собственному выражению, "захотелось набраться всяких умений, достоевская черта". Но у публики почему-то вызывает наибольшее умиление, что он был вагоновожатым. Водителем трамвая то есть. Высшего образования Дмитрий Андреевич не получил, но знает о роде Достоевских поболее иных специалистов.

- Первично Достоевские назывались ДостОевскими, от слова "достоинство", "удостоен", - рассказывает он. - Возможно, название связано с предыдущим владельцем - Достоево находится на землях, которые некогда были отвоеваны у Польши и пожалованы Даниле Ртищеву. По обычаю того времени его дети поменяли фамилию по названию местности.

После очередного военного передела, в результате которого эти земли вошли в состав Речи Посполитой, Достоевские переезжают в Малороссию.

Достоверно известно, что отец Федора Михайловича родился в селе Войтовцы и поступил сначала в духовную семинарию при Шаргородском Николаевском монастыре. Только в результате дополнительного набора, почти принудительно, он попал в столичную Императорскую медико-хирургическую академию - гремела Отечественная война 1812 года, стране были нужны врачи.

В селе Достоево писатель не был никогда, хотя пытался интересоваться историей семьи. Его жена, друг и секретарь в одном лице Анна Григорьевна даже направила в Достоево корреспонденцию с вопросом о родственниках. Оказалось, что никто из носителей фамилии Достоевских уже в те времена на родовых землях не жил. Позднее, после смерти писателя, она напишет местному священнику Александру Кульчицкому: "Мой покойный муж много раз говорил мне, что его род происходит из (исторической) Литвы от пинского маршалка Достоевского, избранного в сейм в 1598 году. Петр Достоевский и его потомки жили в Достоеве…"

В Достоеве правнук писателя побывал в 2007 году. Памятник прадеду, установленный там, в его личном рейтинге занимает второе место. Первое - монумент в Музее-усадьбе Ф.М. Достоевского "Даровое" в Московской области на опушке липовой рощи, с видом на поле. Работа Юрия Иванова была установлена в 1993 году на средства частного жертвователя и сегодня считается одним из лучших памятников писателю. Второе - как уже было сказано, в Достоево, с видом на церковь. Третье - клыковский монумент в Старой Руссе.

- Вместе с сотрудницей музея-квартиры в Петербурге мы привезли в музей рода Достоевских, организованный в местной школе, носящей имя писателя, огромный плакат с генеалогическим древом рода Достоевских, - рассказывает Дмитрий Достоевский. - Я привез им еще фотографию Федора Михайловича.

В Петербурге для него связано со знаменитым предком очень многое. Маршрут трамвая № 34, который когда-то водил правнук Достоевского, пролегал как раз по достоевским местам - буквально под окнами квартиры в Кузнечном переулке. По Коломне сам Дмитрий Андреевич водил экскурсии - именно здесь разворачивается основное действие романа "Преступление и наказание". В Северной столице есть станция метро "Достоевская". Есть даже служба доставки, которая эксплуатирует знаменитую фамилию - "ДостАевский". А в Беларуси на сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви бережно сохраняют его первые впечатления от Достоево: "Я не ощутил незнакомости этой земли и сразу же признал ее как родную, почувствовав на генном уровне родственную связь. И это несмотря на то, что являюсь представителем 16-го поколения рода Достоевских. Мне здесь просто хорошо".

Дмитрий Достоевский не дал родовому древу угаснуть. "Господь так управил, что у меня родился только один сын, - говорит он. - Но вот у него уже целый цветник - супруга, три дочки и сын, мой внук Федор". Сначала его собирались назвать Иваном, "собрать" в семье имена братьев Карамазовых. Но духовник на Валааме сказал: "Назовите Федором".

В ноябре юбилейного, 2021 года в Калининграде был открыт памятник Ф.М. Достоевскому скульптора Андрея Следкова. Фото: Виталий Невар / ТАСС

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