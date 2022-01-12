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12.01.2022 20:36
Рубрика: Экономика

Из-за мощного снегопада закрылся международный аэропорт Краснодара

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

В среду вечером международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II по причине обрушившихся на столицу региона сильнейших осадков полностью прекратил прием и отправку пассажирских самолетов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи предупредили о резком похолодании

- В связи с усилением ливнего снегопада в районе аэропорта, налипания снега, ухудшением видимости, и необходимости расчистки взлетно-посадочной полосы аэропорт Краснодара закрыт до 01.00 13 января, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

На данный момент уже задержан вылет 13 рейсов, а пять лайнеров ушли на запасные аэродромы Кубани и Дона. Так, летевший в южную столицу из Москвы (Домодедово) лайнер "Уральских авиалиний" отправлен в Сочи, самолет авиакомпании "Ютэйр" из Сочи совершил посадку в Анапе, а еще три рейса приземлились в Ростове-на-Дону.

Как уже сообщалось, сегодня днем в 24 муниципалитетах Краснодарского края был введен режим повышенной готовности из-за непогоды и резкого похолодания. На Кубани сейчас действуют четыре экстренных предупреждения. В регионе прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. В Анапе, Новороссийске, Геленджике - сильный ветер. В Апшеронском, Белореченском, Северском и Туапсинском районах, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Сочи - снегодождевой паводок.

В Краснодаре мощный снегопад продолжается уже несколько часов. На главных улицах мегаполиса образовались громадные пробки. Из-за непогоды по поручению мэра Андрея Алексеенко был введен режим повышенной готовности. Он будет действовать с 12 до 14 января.

По информации пресс-службы администрации города, в ночь с 12 на 13 января на дорогах будут работать 42 комбинированные дорожные машины. Десять из них предоставило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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