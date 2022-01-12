В Крыму членов запрещенной "Хизб ут-Тахрир" обвинили в подготовке к захвату власти

УФСБ по республике Крым сообщило о возбуждении нового уголовного дела в отношении ранее задержанных членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Им инкриминировали часть статьи 30 и статью 278 УК России - приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти.

Новые обвинения были предъявлены пятерым фигурантам после тщательного исследования вещдоков, изъятых при задержании подозреваемых в их квартирах.

- Установлено, что один житель Севастополя и четверо жителей Республики Крым были членами региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщили в пресс-службе УФСБ. - Они вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя РФ. При проведении конспиративных собраний они распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию, вербовали новых членов в террористическую организацию.

Дома у экстремистов была изъята исламистская литература, в том числе в электронном формате, символика "всемирного халифата", а также средства мобильной связи, подтверждающие контакты подозреваемых с руководителями террористической сети.

Сейчас подозреваемые содержатся в СИЗО №1 Симферополя. Следственный отдел УФСБ проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также всех причастных к его совершению.