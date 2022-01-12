В предгорном поселке Кубани обнаружили 18 домов-призраков

"Берлины" не числятся ни в одном документе: об этой истории корреспонденты "РГ" узнали в ходе поездки к месту незавершенного строительства Краснодарской АЭС. В 80-х годах прошлого века рядом с районным поселком Мостовским планировали запустить атомный энергетический комплекс и возвели городок Энергетиков. Сейчас он стал полноценным микрорайоном. И все бы ничего, если бы 18 жилых панельных домов, прозванных в народе "Берлинами" (потому что сборные конструкции изготавливались на заводе в Германии), не повисли в воздухе - они до сих пор не стоят на балансе.

Рядом с "Берлинами" до сих пор возвышается скелет незавершенной девятиэтажки, куда должны были переселить строителей Краснодарской АЭС Фото: Владимир Аносов/РГ

Городок Энергетиков, некогда мыслившийся как первый этап строительства АЭС, расположился в предгорье Кубани на окраине поселка Мостовского. Окрестности изобилуют термальными источниками и экскурсионными маршрутами, поэтому неудивительно, что место особенно полюбилось туристам.

И все же, гуляя по тихим улочкам городка, взгляд то и дело выхватывает следы запустения - лепящиеся друг к другу гаражи, детскую площадку с выцветшими качелями, огражденную врытыми в землю покрышками, заросший сквер. А ведь в 1985 году, когда был одобрен проект будущего мощного атомного энергетического комплекса, в наспех строящийся рабочий поселок потянулись люди из разных уголков СССР - Казахстана, Грузии, Азербайджана. Станция должна была стать локомотивом экономики региона. К примеру, в рамках проекта в Мостовском успели возвести Центральную районную больницу, школу и детский сад.

Как мы уже рассказывали ("Краснобыль" у моря" - "РГ-Неделя" от 8.12. 2021), после трагедии на Чернобыльской АЭС площадку законсервировали, вспоминали о ней изредка, а сейчас и вовсе стараются забыть. Как, впрочем, и о проблемах жителей оставшихся общежитий - "Берлинов".

Несмотря на то, что двухэтажные многоквартирные дома не числятся на балансе, так как, по сути, являются времянками (пусть и на фундаменте), жители жалуются, что со стороны коммунальных служб они, тем не менее, пользуются огромным вниманием.

- Срок эксплуатации этих домов составляет четыре года, и в то же время они почему-то входят в систему капремонта, - удивляется жительница Аэлита Хетагурова. - Интересно, какие плановые работы здесь возможны, если даже осенью поврежденную ураганом кровлю коммунальщики хотели отремонтировать за счет жильцов? Кроме того, в нашем доме нет общего счетчика на отопление - с 19 октября только дали тепло, а 26-го сделали начисление - 3,6 тысячи рублей. В зимние месяцы за коммуналку набегает не меньше семи тысяч.

- Да и расчетные счета организации, осуществляющей капремонт, странным образом теряются за границей, - подытоживает другая жительница.

На дворе - 2022 год. Но кажется, что время в городке Энергетиков остановилось еще в восьмидесятых годах прошлого века. Фото: Владимир Аносов

Сумма в платежах, возможно, и не вызывала бы такого удивления, если бы внешний облик "Берлинов" не был столь непрезентабелен.

Местные жители уверены:на обитателей двухэтажных "Берлинов" чиновники местного муниципалитета вряд ли когда-нибудь обратят внимание

В администрации Мостовского городского поселения корреспонденту "РГ" пояснили: специалисты не располагают информацией о статусе домов в микрорайоне Энергетиков в качестве временных объектов, так как строительство и заселение проводилось без участия местной власти. И добавили: даже если двухэтажки не капитальные, все равно регистрация права собственности в них была бы невозможной. Однако более двух третей жилых помещений приватизированы гражданами.

- Только около 60 квартир по решению суда были переданы в муниципальную собственность поселения, - поясняет ведущий специалист администрации Мостовского городского поселения Владислав Верещагин. - Ранее многоквартирные дома обслуживала компания "Кубаньэнерго", но затем собственники организовали непосредственное управление. Что касается программы капремонта, то в нее включаются все жилища на территории Краснодарского края, за исключением аварийных домов и подлежащих сносу. Но никаких документов, подтверждающих временный статус объектов, жильцы не предоставляли, как и обращений о необходимости сноса этих зданий.

"Берлины" не числятся ни в одном документе, однако они по-прежнему существуют. Фото: Владимир Аносов

Так что ситуация довольно запутанная (а для здешних жильцов и вовсе непонятная), и вопросов здесь больше, чем внятных ответов.

Местные власти возлагают ответственность за происходящее на людей, а жильцы - на администрацию. Правда, в какой-то момент многие махнули на все рукой. Никто не скрывает, что молодые стараются скорее покинуть неликвидный микрорайон, ведь поселок Энергетиков за все тридцать лет почти не изменился.

- У нас через дорогу до сих пор возвышается скелет незавершенной девятиэтажки, куда, по идее, должны были переселить строителей АЭС, - говорит пожилая жительница микрорайона Нина Сергеевна, сидя на скамейке у подъезда своего "Берлина". - Стройплощадку надо огородить либо разобрать, так как не раз там происходили несчастные случаи со школьниками.

Рядом со скелетом успели поднять три этажа второго дома, который потом перепроектировали под многоквартирный дом для детей-сирот, а недалеко построили еще один. Вот, пожалуй, и все.

Последней умирает надежда...

Вместе с тем к территории потихоньку подкатывается цивилизация. Так, сейчас в микрорайоне открыли новый детский сад. А в конце ноября ушедшего года рядом с возведенным по нацпроекту спортивным комплексом появился огромный скейт-парк. Площадь универсальной зоны составляет более 6,1 тысячи квадратных метров, и здесь осваивает прыжки местная детвора. Поэтому надежда, что проблемы бывшего поселка Энергетиков, в конце концов, решат, еще теплится в сердцах людей.

Но сомнительно, говорят они, что на обитателей "Берлинов" обратят внимание чиновники местного муниципалитета. Остается только ждать содействия краевых властей в разрешении копившихся уже больше трех десятилетий проблем.

"РГ" просит администрацию Краснодарского края рассмотреть этот материал как официальное обращение жителей "Берлинов". Явно пора ставить точку в слишком уж затянувшейся истории, когда-то начавшейся с кубанской "стройки века" - возведения Краснодарской атомной электростанции.