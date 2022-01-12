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12.01.2022 09:52
Рубрика: Происшествия

Число эвакуированных школ в Екатеринбурге увеличилось до 151

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

К этому часу в Екатеринбурге эвакуирована уже 151 школа (утром известно было о 93 зданиях учебных заведений).

Свердловские власти прокомментировали массовую эвакуацию школ

Департамент образования администрации города опубликовал полный список школ, откуда из-за угроз минирования пришлось вывести детей и сотрудников, в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, с утра екатеринбургские школы по электронной почте получили письма с угрозами, из-за чего пришлось организовать массовую эвакуацию классов. Судя по видео и фото, которыми родители и дети делятся в соцсетях, эвакуация прошла спокойно, организованно - дети были одеты, кого-то сразу отправили по домам, кого-то на время проверки помещений разместили в соседних детсадах и спортивных объектах.

"В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается - всем даны задания для домашней работы", - подчеркнул министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

По каждому случаю "минирования" правоохранительные органы проводят проверку.

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