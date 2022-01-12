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12.01.2022 09:19
Рубрика: Происшествия

Свердловский Минобр прокомментировал массовую эвакуацию школ

Текст: Татьяна Воробьева

В свердловском министерстве образования рассказали, как прошла массовая эвакуация школ в Екатеринбурге, и дали указания по безопасным действиям в подобных нештатных ситуациях.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
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- В школах, где проходила эвакуация, рекомендовано отправить детей домой. При этом классные руководители должны связаться с родителями и убедиться, что каждый ребенок благополучно добрался до дома. В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается - всем даны задания для домашней работы, - пояснил глава ведомства Юрий Биктуганов.

По его словам, во всех учебных заведениях регулярно проводятся инструктажи, где учителям и персоналу рассказывают, как действовать в подобных случаях. Например, все дети, которых экстренно выводят из зданий, должны быть по сезону одеты.

Департамент информационной политики со ссылкой на региональное управление ФСБ уточнил: как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с измененным IP-адресом. По каждой такой угрозе проводится полная проверка.

Напомним, сегодня утром из большинства екатеринбургских школ эвакуировали учителей и детей - кого-то после проверки помещений снова допустили к занятиям, кого-то отправили домой на временный дистант.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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