В Югре за продажу контрафактного алкоголя арестован сын бизнесмена

В Югре арестовали молодого человека - сына владельца лавки в поселке Кондинский, где местные жители покупали смертельно опасный контрафактный алкоголь, унесший в новогодние праздники несколько жизней.

Напомним, после употребления суррогата 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще один человек умер позднее в больнице. Несколько пострадавших продолжают лечение под наблюдением медиков.

В ходе расследования выяснилось, что спиртосодержащую жидкость в поселок сын бизнесмена, замещавший временно отсутствовавшего родителя, привез из Тюмени (полицейские Югры уже установили личность того, кто продал партию нелегального спиртного - он также заключен под стражу).

По делу об отравлении в Кондинском задержана и продавщица магазина, она находится под домашним арестом. Как уточнили в полиции, у владельца торговой точки нет лицензии на продажу алкоголя в принципе.

"Изъята финансовые документация, канистры с неизвестной жидкостью, имеющей запах спирта, направлены на экспертизу. Также как и бутылки объемом 0,5 литра, которые потерпевшие ранее приобретали в этом магазине", - сообщает пресс-служба главка МВД автономного округа.