В Югре продавца контрафактного алкоголя отправили под домашний арест

В Югре отправили под домашний арест сотрудницу магазина, продававшую односельчанам контрафактный алкоголь, который оказался смертельно опасным и унес жизни нескольких человек.

Напомним, в новогодние праздники жители поселка Кондинский купили в местной лавке суррогат под видом водки. После распития сомнительной жидкости 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще один человек умер позднее в больнице, уточнили в пресс-службе СК по автономному округу. Несколько пострадавших продолжают лечение.

В рамках уголовного дела были задержаны двое подозреваемых - продавщица и индивидуальный предприниматель, который привез спиртное в поселок и организовал его продажу.

Как ранее сообщали в главке МВД, лицензии на продажу алкоголя у владельца торговой точки нет. Сам он находится на территории другого субъекта, пока делами в лавке заправляет его сын: он-то и приобрел опасные напитки. Сейчас молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также полицейские Югры установили личность жителя Тюмени, который продал партию нелегального спиртного в югорский магазин. Мужчина заключен под стражу.