Врачи рассказали о состоянии отравившихся суррогатом жителей Югры

Часть попавших в больницы после отравления суррогатом жителей поселка Кондинское находится в плохом состоянии. По уточненным данным, госпитализированы были восемь человек (ранее сообщалось о семи пострадавших).

"Состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое. Еще троих - как тяжелое", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Часть пациентов перевезли в окружную центральную больницу на вертолете. Остальные лечатся в районном медучреждении.

Напомним, жители поселка городского типа в новогодние праздники купили нелегальный алкоголь. А 8 и 9 января им насмерть отравились шестеро мужчин и две женщины. Сейчас опасная спиртосодержащая жидкость оправлена на анализ.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании по данному делу двух человеке - продавца и владельца торговой точки (он пытался скрыться от правоохранительных органов в Тюмени, где, кстати, также во время каникул от контрафактного алкоголя умерли девять человек).