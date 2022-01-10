Врачи рассказали о состоянии отравившихся суррогатом жителей Югры

Часть попавших в больницы после отравления суррогатом жителей поселка Кондинское находится в плохом состоянии. По уточненным данным, госпитализированы были восемь человек (ранее сообщалось о семи пострадавших).
"Состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое. Еще троих - как тяжелое", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.
Часть пациентов перевезли в окружную центральную больницу на вертолете. Остальные лечатся в районном медучреждении.
Напомним, жители поселка городского типа в новогодние праздники купили нелегальный алкоголь. А 8 и 9 января им насмерть отравились шестеро мужчин и две женщины. Сейчас опасная спиртосодержащая жидкость оправлена на анализ.
Следственный комитет РФ сообщил о задержании по данному делу двух человеке - продавца и владельца торговой точки (он пытался скрыться от правоохранительных органов в Тюмени, где, кстати, также во время каникул от контрафактного алкоголя умерли девять человек).