Россияне в Беларуси теперь могут расплачиваться картой "Мир"

С 1 января 2022 года банки и магазины в Беларуси обязаны принимать карты российской платежной системы "Мир". Это стало возможным после завершения в прошлом году проекта интеграции платежных систем "Белкарт" и "Мир".

Соответствующее решение содержится в постановлении Национального банка Беларуси "Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры". Как поясняет регулятор, "для банков - участников платежной системы "Белкарт" с первого января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания".

Так что теперь россияне могут спокойно приехать в Беларусь с одной лишь карточкой "Мир", при необходимости снять с нее деньги, расплатиться в магазине, кафе, гостинице. А вот еще в прошлом году "Мир" принимали в Беларуси не везде.

Теперь россияне могут спокойно приехать в Беларусь с одной лишь карточкой "Мир"

Работа по реализации проекта между двумя национальными системами платежных карт началась в 2018 году. Напомним: "Белкарт" открыла первую страницу своей истории в 1994 году, тогда под эгидой Нацбанка было начато создание отечественной платежной системы на основе пластиковых карт. На сегодняшний день 21 банк Беларуси является участником платежной системы "Белкарт", выпущено более трех миллионов карточек, их принимают в 99 процентах торговых объектов. Вот только две цифры: ежеминутно клиенты совершают операции на 38 тысяч белорусских рублей, а доля безналичных платежей по карточкам "Белкарт" составляет 48,97 процента.

В России решение о создании и развитии внутренней платежной системы, которая не будет зависеть от внешних факторов, было принято в 2014 году после санкций, введенных со стороны стран Запада в отношении РФ. Банк России учредил Национальную систему платежных карт (НСПК), на базе которой были созданы карты "Мир". Сегодня "Мир" предлагают все ведущие российские и иностранные банки, работающие на территории России, она принимается на всей территории РФ и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. На "Мир" приходится 25,2 процента всех операций по картам в России и 32,3 процента выпуска новых карт. Национальная карта "Мир" - это более 108,6 миллиона держателей. И их число постоянно растет.

Надо ли говорить, что возможность расплачиваться в белорусских магазинах карточкой "Мир" для многих россиян очень важна. Ведь с первого июля прошлого года банки России начали зачислять исключительно на "Мир" социальные выплаты: пенсионные, материнский капитал, матпомощь... Большинство пенсионеров перешли на нее с первого октября 2020 года. На карточку "Мир" получают свои зарплаты госслужащие, работники бюджетной сферы, люди, получающие различные бюджетные выплаты. Например, получатели государственных пособий и студенты.

Согласно официальной статистике, Беларусь входит в топ стран, куда россияне приезжают по делам, на отдых, за покупками. По данным Белстата, в 2020 году большинство прибывших в Беларусь организованных иностранных туристов и экскурсантов - российские граждане (64,5%). Итоги прошлого года только подводятся, но, по предварительным данным, россияне опять в лидерах.

Россия является наиболее популярной для посещения страной и среди белорусов. Но если россияне приезжают в Беларусь в основном на отдых и с деловыми проектами, то белорусы наиболее активно ездят в Россию для учебы, работы, на экскурсии. В последние годы поток трудовых мигрантов из Беларуси в Россию растет. Сейчас, по оценкам экспертов, в России проживают и работают более миллиона белорусских граждан. Логично, что "Белкарт" и "Мир" планируют и дальше делать все необходимое для взаимного обслуживания держателей карточек во всей инфраструктуре национальных платежных систем.

К приему переводов с "Мира" уже готовы два крупнейших белорусских банка

Летом прошлого года был запущен новый проект - держателям карточек "Мир" и "Белкарт" стали доступны трансграничные переводы по номеру карты. Теперь для этого не нужны длинные реквизиты счета и другие дополнительные данные, провести операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков, без посещения офиса и ожидания в очереди, что особенно актуально сегодня. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода. Кроме того, системой "Мир" и банками-участниками установлены низкие тарифы, это позволяет клиентам экономить на переводах до трех процентов. Первыми среди российских банков такую услугу готовы предоставить Альфа-банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и "Тинькофф", они успешно реализовали все необходимые технологические процессы. К приему переводов с "Мира" уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов - Белагропромбанка и Беларусбанка. Список участников платежных систем "Мир" и "Белкарт", предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Интеграция двух национальных систем будет продолжена и в рамках 28 союзных программ, которые были приняты в прошлом году. Восемь программ непосредственно касаются интеграции в сфере экономики, денежно-кредитной политики и финансов.

Одна из программ направлена на интеграцию платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами. Россия и Беларусь договорились осуществить совершенствование механизмов трансграничного обмена финансовой информацией между российскими и белорусскими кредитными организациями и юридическими лицами, а также развивать сотрудничество по вопросам быстрых платежей, передачи финансовых сообщений и расчетов, надзора за участниками рынка платежных услуг, развития финансовых технологий.

Кроме того, программами определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, осуществления валютного регулирования и создания общего платежного пространства в рамках Союзного государства.