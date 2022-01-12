Рынок видеоигр в России достигнет 186,5 млрд рублей к 2025 году

Российский рынок видеоигр достигнет 186,5 млрд рублей к 2025 году. По прогнозам аналитиков из PwC, он будет расти в среднем на 5% в год.

Эксперты считают, что российские разработчики игр для смартфонов продолжат укреплять свои позиции на международном рынке - по итогам 2021 года Playrix поднялась на второе место по выручке среди издателей мобильных игр. А самая популярная игра компании с момента в 2016 году принесла создателя 3 млрд долл.

Аналитики отмечают, что наиболее активным игроком рынка видеоигр в России остается VK (бывшая Mail.ru Group), которая владеет игровым подразделением MY.GAMES. Так, в 2021 году MY.GAMES приобрела сервис облачного гейминга Playkey и совместно с Google открыла для разработчиков мобильных игр фонд в размере 30 млн долл.

На российский рынок видеоигр выходят и другие игроки. В конце 2020 "Сбер" представил свой сервис для облачных игр, а в апреле 2021 запустил направление "СберИгры". Аналитики предполагают, что инвестиции в это направление могут составить 100 млн долл. Кроме "Сбера" на рынок видеоигр вышел и "Связной" - компания создала дочерний бренд для продажи игровых устройств, софта и подписок на игровые сервисы.

Прогноз вполне реален, рынок должен снова начать расти после стагнации в 2021, которая была вызвана аномальным ростом 2020-го, полагает Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. "Прежде всего ожидаем рост в мобильном сегменте - это основной драйвер развития и в гейминге, и в киберспорте. Кроме того, будет больше голливудских звезд в видеоиграх - последние годы показали, что есть спрос на такие коллаборации, и может получиться очень удачно (например, сотрудничество издателей Cyberpunk 2077 и Киану Ривза). По сути, видеоигры становятся новым интерактивным кино, поэтому там обязательно должны быть свои звезды - как появившиеся внутри игровых вселенных, так и пришедшие из смежных сфер шоу-бизнеса".

Российский рынок достигнет этих цифр быстрее - на год или два раньше, а к 2025 году преодолеет планку в 200 млрд рублей, уверен Василий Магурян, глава компании MY.GAMES. "Это станет возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, ПК-сегмент будет расти за счет новых релизов и технологий облачного гейминга, которые мы поддерживаем и активно развиваем с помощью нашего сервиса MY.GAMES Cloud. Во-вторых, самым быстрорастущим сегментом остается рынок мобильных игр - он продолжит развиваться за счет доступности тайтлов, более оптимальных инструментов монетизации и значительного улучшения качества новых проектов. Медленнее всего будет расти консольный рынок из-за высоких цен на игры и проблем с поставками консолей нового поколения, которые вызваны продолжающимся кризисом полупроводников".

С Магуряном соглашается и Илья Овчаренко, экс-глава игрового направления ВГТРК. "Российский рынок видеоигр действительно может достичь 200 млрд рублей к 2025 году, - полагает он. - Среди тенденций - битва между Xbox и PlayStation продолжится, а игры будут стремится в метавселенную".