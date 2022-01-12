С участием белорусских миротворцев завершено оборудование блокпостов в Казахстане

Задачи по охране объектов военной инфраструктуры в Казахстане продолжает выполнять белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ, сообщает военное ведомство РБ. "Миротворцы из Беларуси и Казахстана завершили инженерное оборудование блокпостов", - уточняет министерство.

Один из блокпостов находится на трассе в непосредственной близости от военного аэродрома Жетыген, безопасность которого обеспечивают военнослужащие 103-й отдельной воздушно-десантной бригады совместно с военнослужащими из Казахстана.

Как уже информировал "СОЮЗ", ссылаясь в начале недели на государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, сразу после завершения контртеррористической операции контингент миротворческих сил вернется в пункты своей постоянной дислокации.

Давая оценку обстановке в Казахстане, госсекретарь подчеркнул, что она постепенно стабилизируется, а конфликт близится к завершению. Север и северо-запад, по его словам, "уже взяты под контроль государственных органов, как и практически 90 процентов населенных пунктов, городов и регионов".

Но из событий в дружественной стране, констатировал он, следует сделать соответствующие выводы и, помимо угрозы извне, четко видеть и внутренние причины, сказал он, рассуждая о том, какие уроки следует извлечь из этих трагических событий. Ведь обстановка в мире, по его словам, все больше подвержена взрывоопасным ситуациям. "Разрушились все институты международной архитектуры безопасности. Идет реальная гибридная война с санкционным подтекстом", - заявил Вольфович.

Создаются неправительственные, некоммерческие организации, через которые идет финансирование, на сопредельных территориях готовят террористов, в специальных лагерях. "Они там обучены убивать, отрезать головы, громить, вести за собой толпу. Это и произошло в Казахстане: подготовленные люди хлынули через границы, деньги были направлены с Запада через коммерческие и некоммерческие организации".

Вот почему, резюмировал военачальник, такие институты, как ОДКБ, компоненты миротворческих сил оперативного реагирования доказали свою актуальность, уточнив, в частности, что отмечается высокая организация выполнения задач и белорусским контингентом.