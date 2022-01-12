Специалисты назвали симптомы диабета, которые проявляются во рту

Распознать диабет можно по некоторым признакам, которые могут появиться уже на ранних стадиях заболевания. Как сообщает "МК", человека в первую очередь должны насторожить постоянная сухость во рту и чувство жажды. Нередко такое состояние сопровождается частыми походами в туалет по ночам. Все эти симптомы могут свидетельствовать о наличии высокого уровня сахара крови.

Издание ссылается на Лондонский диабетический центр, по данным которого частые подъемы ночью для опорожнения мочевого пузыря и утоления жажды, а также наличие постоянной сухости во рту и горле после пробуждения должны насторожить человека. Сообщается, что желание пить и частое мочеиспускание возникают при высоком уровне сахара в крови и соответствует симптомам, характерным для диабета.

Также, согласно информации Американской диабетической ассоциации, люди с повышенным уровнем сахара более восприимчивы к грибковым инфекциям. Именно поэтому одним из признаков диабета может оказаться постоянно возникающий кандидоз ротовой полости, проявляющийся в виде белого налета на языке.

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Ранее ученые предупредили о риске диабета у подростков, переболевших COVID-19. В ходе исследования было выявлено, что среди тех, кто перенес коронавирус, диагноз "диабет" ставился в 316 случаях на 100 тысяч человек. Пока у врачей нет однозначного ответа, с чем это связано. По одно из версий, у всех заболевших подростков, возможно, был преддиабет. При этом состоянии в крови постоянно превышен сахар, но это еще не диабет, и при соблюдении рекомендаций врачей до настоящего диабета может и не дойти.