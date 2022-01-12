Стала известна "начинка" конкурента Mitsubishi Pajero Sport от Isuzu

Ещё прошлой осенью компания Isuzu сообщила, что планирует в первом квартале 2022 года начать в России продажи внедорожника MU-X нового поколения, в котором он перестал быть клоном Chevrolet Trailblazer. Теперь появилась информация о силовом агрегате модели для российского рынка.

Согласно ОТТС, опубликованному на сайте Росстандарта, новый Isuzu MU-X предложат с турбодизелем 3.0 литра мощностью 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента, спаренным с 6-ступенчатым "автоматом" Aisin.

Подключение передней оси происходит жёстко, есть понижающая коробка и блокировка заднего дифференциала. В отличие от соплатформенного пикапа D-Max внедорожник имеет сзади пружинную подвеску, а не зависимую рессорную. Конфигурация салона Isuzu MU-X - "2+3+2".

Цены на Isuzu MU-X пока не раскрываются, но модель не окажется дешевле трёх миллионов, потому что даже за пикап с двухрядной кабиной дилеры просят сейчас от 3 040 000 рублей.

Конкуренты тоже недёшевы: Mitsubishi Pajero Sport с дизелем и "автоматом" производства 2022 года обойдётся минимум в 3 619 000 рублей, а Toyota Fortuner с аналогичным силовым агрегатом - почти в 3.8 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Isuzu.