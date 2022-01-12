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12.01.2022 14:59
Рубрика: Легковые авто

Stellantis грозят штрафы за неприятный запах от нового завода

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Stellantis. Фото: Пресс-служба Stellantis.
Фото: Пресс-служба Stellantis.

Корпорации Stellantis, которая владеет заводом Detroit Assembly Complex, грозит наказание за неприятный запах. Его источник - предприятие в Детройте, где производят новые Jeep Grand Cherokee L.

Фото: Пресс-служба Jeep.
Jeep "укоротил" новый Grand Cherokee и сделал гибридом

Как сообщает портал Detroit News, на вонь уже много раз жаловались как жители города, так и работники заводов, расположенных по соседству.

Первые жалобы на неприятный запах начали поступать год назад. Сейчас Stellantis передала в Департамент окружающей среды, Великих озер и энергетики штата Мичиган 67-страничный отчет от независимых экспертов, в котором объясняется причина вони.

В корпорации рассказали, что план для решения этой проблемы уже разработан. Для этого на предприятии установят специальное оборудование для очистки воздуха от опасных веществ, а также смонтируют дополнительные вытяжки. Это должно обезопасить Детройт от вредных выбросов.

Когда именно это будет сделано, пока не уточняется.

#Jeep