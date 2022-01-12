Stellantis грозят штрафы за неприятный запах от нового завода

Корпорации Stellantis, которая владеет заводом Detroit Assembly Complex, грозит наказание за неприятный запах. Его источник - предприятие в Детройте, где производят новые Jeep Grand Cherokee L.

Как сообщает портал Detroit News, на вонь уже много раз жаловались как жители города, так и работники заводов, расположенных по соседству.

Первые жалобы на неприятный запах начали поступать год назад. Сейчас Stellantis передала в Департамент окружающей среды, Великих озер и энергетики штата Мичиган 67-страничный отчет от независимых экспертов, в котором объясняется причина вони.

В корпорации рассказали, что план для решения этой проблемы уже разработан. Для этого на предприятии установят специальное оборудование для очистки воздуха от опасных веществ, а также смонтируют дополнительные вытяжки. Это должно обезопасить Детройт от вредных выбросов.

Когда именно это будет сделано, пока не уточняется.