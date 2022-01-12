В "Автодоре" рассказали о борьбе с "автоподставщиками" на трассах

В 2021 году аварийные комиссары, работающие на платных участках федеральной трассы М-4 "Дон", помогли предотвратить несколько случаев мошенничества в отношении автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"Автоподставщики убеждали водителей вызвать платный эвакуатор, в котором на самом деле не было необходимости. Своевременное обращение в службу аварийных комиссаров помогало избежать пользователям дорог госкомпании ненужных трат", - сообщили в компании.

В случае, если водитель столкнулся с действиями мошенниками, в "Автодоре" рекомендуют сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию. Наиболее распространенная схема "автоподставщиков" касается попыток убедить автомобилистов в том, что машина сломалась и требует ремонта.

"Если вы плохо разбираетесь в устройстве автомобиля, обратитесь за помощью к аварийным комиссарам по номеру *390, который будет на месте события уже через 10-12 минут", - отметили в госкомпании.

"Что касается бесплатных участков дорог, то здесь главное сохранять полное спокойствие и не поддаваться панике. Главная задача мошенников - напугать и получить легкие деньги. Если речь идет о возможном ДТП - не перемещайте автомобиль и вызывайте сами полицию, игнорируя настойчивые просьбы вашего оппонента решить вопрос на месте, без посторонних лиц. Не лишним будет и снимать происходящее на камеру мобильного телефона и даже вызвать на помощь друзей. Прибывшим полицейским объясните, что в отношении вас совершаются мошеннические действия", - добавили в "Автодоре".

Сейчас на сети дорог, которые обслуживает "Автодор", работают 89 экипажей аварийных комиссаров, которые прошли специальную подготовку и могут оказать не только техническую поддержку, но и первую медицинскую помощь.