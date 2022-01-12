В Германии налоговые сборы за содержание собак достигли рекордной суммы

В Германии, где предусмотрен обязательный налог на собак, фискальные службы собрали в 2020 году рекордную сумму - 380 миллионов евро, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство. Это почти на три процента больше, чем годом ранее.

В Берлине за содержание такого красавца нужно платить налог - 120 евро в год.

А за последние десять лет "собачьи" сборы в немецкую казну выросли почти на 130 миллионов. При покупке животного владелец обязан зарегистрировать его по месту жительства в налоговой инспекции. Декларация подается раз в год (хотя можно платить и поквартально) от лица целого домохозяйства. Сборами ведают муниципалитеты, так что каждый регион устанавливает свой "прейскурант".

В Берлине содержание одной собаки обойдется ежегодно в 120 евро. За каждого дополнительного питомца в семье придется платить уже 180 евро. В отличие от столицы многие немецкие города практикуют повышенные тарифы для бойцовых пород. Так, Коттбус требует за них 270 евро, Виттлих - 800, а Штарнберг и вовсе 1000 евро. При этом в 2014 году Федеральный административный суд признал самоуправством попытки отдельных коммун ввести драконовские поборы за собак бойцовых пород в размере 2000 евро. Кроме того, в процессе судебных тяжб из этого списка удалось исключить некоторые породы - например, доберманов. Есть и льготы. В Берлине полностью освобождаются от налогообложения собаки-поводыри и компаньоны, которые служат для помощи людям с ограниченными возможностями, а также собаки из приюта, полицейские собаки и их хвостатые "коллеги", обученные санитарным и спасательным операциям. Наконец, профессиональные заводчики не должны платить за своих собак, которые проходят по статье "операционные расходы для получения прибыли".

Впервые в Германии налог на собак был введен в 1807 году властями Оффенбаха. Владельцев обязали ежегодно сдавать в казначейство по серебряной монете - рейхсталеру. Так община собиралась погасить свои военные долги.

В России тема налога на домашних животных широко обсуждалась в марте 2020 года. Тогда Сардана Авксентьева, занимавшая на тот момент пост мэра Якутска, предложила депутатам городской Думы проработать с парламентом республики вопрос о введении налога на владельцев собак.

Инициатива возникла во время обсуждения проблем, связанных с регулированием численности безнадзорных животных. По словам мэра, в Якутске затраты на отлов, содержание, вакцинацию, чипирование и выпуск на волю каждой собаки составляют 14,5 тысячи рублей.

"Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволяет содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение", - отмечала глава Якутска. Собираемые деньги, по ее словам, можно было бы направить на отлов и стерилизацию бездомных животных. Но инициатива заглохла уже на стадии обсуждения. Кроме общественников и зоозащитников против идеи выступили в Госдуме. Так, глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что введение налога приведет к тому, что бездомных животных в России станет еще больше: "Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения. Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают".