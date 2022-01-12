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12.01.2022 02:57
Рубрика: Общество

В посольстве РФ подтвердили информацию о смерти Михаила Зеленского

Посольство РФ подтвердило информацию о смерти на территории Доминиканской Республики известного российского телеведущего Михаила Зеленского.

"Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного", - рассказала ТАСС пресс-секретарь посольства Алина Иванова.

Ранее сообщалось, что Михаил Зеленский скоропостижно скончался 11 января во время отдыха. Причина смерти неизвестна.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Окончил курсы телерадиоведущего в Московском институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

С 1997 года по 1999 год работал на "Радио России" и телеканале "ТВ-Центр". Затем был ведущим информационных программ на телеканалах "Россия-24" и "Россия-1". Зрители также помнят и "Прямой эфир" с Михаилом Зеленским в роли модератора.

В последнее время Зеленский работал на телеканале "Культура".

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