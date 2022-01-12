В России подорожает разрешение на автотюнинг

Узаконить автомобильный тюнинг в России станет дороже. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение пошлин на все действия, которые проводятся в Госавтоинспекции, чтобы признать внесение изменений в конструкцию автомобиля законными и безопасными.

Поправки в Налоговый кодекс, которые предлагает правительство, увеличивают государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности до полутора тысяч рублей. Сегодня такая пошлина составляет 800 рублей.

Также устанавливается государственная пошлина в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства. Сейчас такое разрешение дается бесплатно. Таким образом, оформление, например, установки того же газобаллонного оборудования на машину обойдется автовладельцу уже не в 800 рублей, а в 2500. То есть в три раза дороже, чем сейчас.

И это только госпошлина. За отдельную плату надо пройти экспертизу на безопасность конструкции в испытательной лаборатории.

Проект также устанавливает госпошлину за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей. Эта пошлина также будет взиматься в случае выдачи такого свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность. А за продление срока действия этого свидетельства будет взиматься госпошлина в размере 1000 рублей.

Напомним, чтобы узаконить любой тюнинг автовладелец должен сначала обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Это заключение должно быть внесено в реестр, который ведет Минэкономразвития. Затем со всеми документами надо обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.

С разрешением хозяин машины отправляется к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития. Далее нужно пройти техосмотр. И потом отправляться в ГИБДД - для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорожного движения.