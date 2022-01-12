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12.01.2022 14:40
Рубрика: Легковые авто

В России сертифицировали новый бюджетный кроссовер

Текст: Андрей Полухин
Фото: JAC Фото: JAC
Фото: JAC

Представительство китайской компании JAC готовит к выходу на российский рынок кроссовер S4. Накануне в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на эту модель. Таким образом ее уже можно импортировать из Казахстана (сборку осуществляет предприятие "СарыаркаАвтопром" из Костаная) и продавать в РФ.

Фото: www.autohome.com.cn
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Из ОТТС следует, что длина, ширина и высота JAC S4 составят 4410, 1800 и 1660 мм соответственно, колесная база - 2620 мм. Оснащаться машина будет исключительно передним приводом и двумя моторами на выбор. Атмосферный двигатель объемом 1,6 литра выдает 109 л.с. и работает исключительно с 6-ступенчатой МКПП, турбированный 1.5 мощностью 136 л.с. сочетается еще и с вариатором фирмы Punch.

Из опций, указанных в ОТТС, отметим электрический стояночный тормоз, климат- и круиз-контроль, камеру заднего вида и задние датчики парковки.

Главная характеристика - цена - в документе, естественно, не рассекречена. Но в Китае машина относится к бюджетному классу. На внутреннем рынке за нее просят от 72,8 до 99,8 тысячи юаней, что соответствует диапазону от 0,9 до 1,2 млн рублей. Впрочем, практика показывает, что ориентироваться на китайские ценники в случае с Россией не совсем правильно. Поэтому подождем информации от представительства.

Фото: JAC
#JAC