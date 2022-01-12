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Рубрика: Общество

В ВОЗ считают, что COVID-19 становится эндемичным

Текст: Нина Егоршева
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием - то есть обычным для сообщества людей или конкретного региона. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Впрочем, по ее словам, пока этого не произошло, мир находится примерно в середине пандемии.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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"Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли", - передает слова представительницы ВОЗ РИА Новости.

Ван Керкхове отметила, что вирус продолжает развиваться. Она не исключила, что "омикрон", скорее всего, окажется не последним штаммом в этой цепочке. "У нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому", - добавила эксперт.

Также подчеркивается, что коронавирус не может стать привычным для какой-то конкретной страны, тогда как в других странах пандемия будет продолжаться.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на сегодняшний день уже около 30% случаев заражений коронавирусом в Москве приходится на долю нового штамма "омикрон".

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