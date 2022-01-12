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12.01.2022 12:02
Рубрика: Видео

Видео: из-за сбоя навигатора грузовик три дня провисел над пропастью

Текст: Вадим Давыденко

Буквально между жизнью и смертью завис китайский дальнобойщик, заблудившийся на своем грузовике в горном районе провинции Шаньси (северо-восток страны). Забарахливший автомобильный навигатор завел его на узкий серпантин, явно не предназначенный для такого габаритного транспорта.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Когда водитель понял, что дальше петлять над пропастью не сможет, попытался сдать назад, но стало еще хуже. Повторить все виражи задним ходом, неотрывно глядя в зеркальце и не забывая ни на секунду, что глубина пропасти составляет чуть больше ста метров, ему не удалось.

Во время одного из поворотов на серпантине переднюю часть машины занесло так, что внизу стала хорошо видна протекающая речушка с огромными валунами, и у шофера сдали нервы. Он заглушил мотор, выбрался из повисшей в воздухе кабины и позвал на помощь спасателей.

А дальше было долго, муторно, но уже не так опасно. Вытаскивали машину при помощи спецтехники, и разблокировать дорогу удалось лишь через три дня. Думается, что за это время бедняга-водитель успел изучить карту автомобильных дорог всей гористой провинции и никогда больше и носа не сунет в эти края, даже на крохотной маневренной малолитражке...

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